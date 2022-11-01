Luan Peres’in uzun süreli sakatlığı ve son olarak Gustavo Henrique’nin de sakatlık sorunu yaşaması Jorge Jesus’u bu mevkiide etkiledi. İstanbulspor maçında mecburen 4’lüye dönen ve elinde kalan stoperler Serdar Aziz ile Szalai’ye güvenen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasına kadar böyle devam edecek.

Araya kadar böyle

Luan Peres ve Gustavo, ligde kalan Sivasspor ve Giresunspor maçları ile Avrupa Ligi’nde son hafta müsabakası olan Dinamo Kiev deplasmanında yer alamayacak. Stoperde de rotasyon yapmak isteyen ancak fırsat bulamayan Jorge Jesus, mecburen Serdar Aziz-Szalai tandemini bozamıyor. Her şeye rağmen B planını hazır tuttuğunu İstanbulspor maçı sonrası basın toplantısında dile getiren Portekizli hoca, Dünya Kupası arasını bekliyor. (Skorer)



