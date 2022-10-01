Fenerbahçe ’de derbi taktiği belli oldu. Teknik Direktör Jorge Jesus, takımla yaptığı son toplantıda Vodafone Park’ta oynanacak derbide her zamanki oyun anlayışlarıyla sahada olacaklarını ifade etti. Jesus göreve geldikten sonra kadro ve oyunda çok ciddi değişimler yaşandı. Fenerbahçe taraftarı yıllardır özlemini çektiği oyuna ve coşkuya kavuştu. Rakibe önde sert baskı yapan, yarı sahasından çıkarmamaya çalışan sarı-lacivertliler tempolu futbolunu bol golle süsledi.

Baskının farkında!

Milliyet'in haberine göre; Sezonun ilk derbisi öncesinde en çok merak edilen konuların başında bu oyun anlayışının Beşiktaş deplasmanında devam edip, etmeyeceği geliyordu. Son yıllarda özellikle ilk yarıdaki derbiler oyun ve skor olarak keyif vermedi. Ligin ilk yarısında teknik adamlar derbi maçları kaybetmenin kendilerini ciddi baskı altına aldığının da farkında. Bu yüzden son dönemdeki çoğu derbide takımlar adeta kaybetmemek üzerine sahaya çıktı. Bu oyun anlayışı birçok maçta skorlara da yansıdı.









Motivasyonu yükseltti

Ancak Jorge Jesus’un böyle bir endişesi bulunmuyor. Portekizli hoca bu yüzden Kadıköy’deki anlayışla takımını sahaya sürecek. Jesus’un bu planını oyunculara ifade etmesi de zorlu randevu öncesi önem taşıyor. Futbolcular derbi maçta kendi bildikleri oyunu sahaya yansıtacakları için rahat. Çünkü artık ezberledikleri sistemi oynayacaklar. Bu durum ayrıca takımın özgüvenini de arttırdı. Kazanmak için sahaya çıkacak takımın motivasyonu Jesus’un konuşmasıyla daha da yükseldi.

King yerine Pedro

Norveç Milli Takımı kampında kas sakatlığı yaşayan Joshua King’in Beşiktaş derbisine yetişmesi bir hayli zor görünüyor. King, Teknik Direktör Jorge Jesus’un sistemindeki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak deneyimli futbolcunun ağrıları sürüyor ve dev maçta büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Jesus bu nedenle arayışlara başladı. Portekizli hocanın, King’in yerine Joao Pedro’yu düşündüğü aktarıldı.

Batshuayi ile birlikte

Milli arada fiziksel eksiklerini önemli ölçüde gideren Joao Pedro’nun formaya çok yakın olduğu belirlendi. Brezilyalı yıldızın hem santrfor hem 10 numara hem de hücumun sol kanadında görev yapabilmesi, King’in yokluğunda Jorge Jesus’un elini güçlendirdi. Jesus santrfor pozisyonunda Batshuayi’ye ilk 11’de forma verecek. Milli arayı verimli geçiren Belçikalı yıldızın hücumdaki en önemli destekçisi Joao Pedro olacak.





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Geçişler çok önemli

Sarı-lacivertlilerde, milli oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte son üç gündür yoğun taktik çalışmalar yapılıyor. Buradaki en önemli konuyu ise “geçişler” oluşturuyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişler üzerinde önemle duruyor.

Oyuncuların sahada doğru konumlanmasına büyük önem veren Portekizli çalıştırıcı, yapılan taktik çalışmalarda sık sık oyunu kesiyor ve tatlı-sert uyarılarda bulunuyor. Deneyimli teknik adam özellikle savunmaya geçişlerin hızlı olması ve rakibe boşluk verilmemesi konusunda ısrarcı davranıyor.