Transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiren Fenerbahçe , ilk transferini defansa yapmış ve Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti. Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi. İşte Fenerbahçe'nin yeni sol bek transferi için yaptığı teklif ve haberin ayrıntıları...

BİTİGEN'LE İKİNCİ MAÇ

Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak lig maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel ile Murat Tuğberk Curbay olacak. Bitigen, bu sezon Sarı-Lacivertliler’in ligde Adana Demirspor’u 4-2 yendiği maçta düdük çalmıştı. Mücadelede Fenerbahçe bir penaltı kazanmış, Akdeniz ekibinden Rakitskyi kırmızı kart görmüştü. Abdülkadir Bitigen bu sezon Ümraniye maçında görev yapmadı.

FİORENTİNA PEDRO'YU TAKİPTE

Joao Pedro, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, sezon başında geldiği Fenerbahçe’de henüz bekleneni veremese de transfer piyasasında halâ gözde isimlerden biri. İtalyan basını, Fiorentina’nın 30 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı. Mor Menekşeler’in, Pedro’nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

'FENERBAHÇE VİLLA'NIN PEŞİNDE'

Bu iddia Kolombiya basınına ait. Sarı- Lacivertliler, Boca Junior forması giyen Sebastian Villa’nın maliyeti için araştırmalara başladığı kaydedildi. Kolombiyalı hücumoyuncusunun Avrupa’da şansını denemek istediği, Fenerbahçe’nin teklif yapması halinde buna sıcak bakacağı kaydedildi. 2018’den beri Boca forması giyen Villa, Arjantin ekibinde toplamda 147 maça çıktı, 28 gol, 29 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor. Sebastian Villa ayrıca milli takımda da 4 kez sahaya çıktı.

VALENCİA'DAN CRUZ AZUL'A RET

Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası’ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Brezilya’dan Internacional ve Arjantin’den River Plate’in ilgilendiği tecrübeli golcü için ilk resmi girişimin Cruz Azul’dan geldiği kaydedildi. Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı. Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe’de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Cruz Azul’un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

İSPANYA'DAN PENA İDDİASI

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın istikrarsız performansı nedeniyle kalede rekabet sağlayacak bir takviye için kolları sıvamıştı. İlk aday, PSG'li Keylor Navas olmasına rağmen Al-Nassr'ın cömert bir teklifle devreye girmesi, işi zora soktu. Arayışa devam eden Sarı- Lacivertliler için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin hedefinde İnaki Pena'nın olduğunu öne sürdü. Yapılan haberde, Barcelona ile 23 yaşındaki kalecinin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatma konusunda anlaşma sağladıkları belirtildi. Ancak Pena'nın imzayı attıktan sonra Barça'dan ayrılarak kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray 'da görev yapan İspanyol kaleci, 6'sı Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada görev yapmış, 11 gol yemişti.

SAVUNMAYA 18'LİK YETENEK

Sarı-Lacivertliler, sadece A takım için değil altyapıya da takviyeler yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe, İsrail'in Ashdod takımında forma giyen Türk asıllı stoper Moar Yashilirmak'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Gençfutbolcu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de forma giymem hem benim hem de babamın en büyük hayali. Umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı. 1.85m. boyundaki Moar, Ashdod'un U19 takımıyla birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon 4 maçta görev yaptı. 18 yaşındaki stoper ayrıca İsrail Milli Takımı'nın 17,18 ve 19 yaş altı kategorilerinde forma giydi. Türk asıllı futbolcu, İsrail futbolunun en heyecan verici yetenekleri arasında gösteriliyor.

ÖNCELİK JURESEK VE AUGUSTİNSON

Eğer yabancı kontenjanında yer açılabilirse, 22 yaşındaki David Jurasek ve 27 yaşındaki Ludwig Augustinsson listede öncelikli. Ancak ilk plan, TFF’nin 21 yaş ltı yabancı oyuncular için verdiği 3 kişilik kontenjandan yararlanmak. Bu şartlara uyan bir numaralı aday ise Jayden Oosterwolde...

PARMA REDDETTİ

Serie B ekibi Parma’da forma giyen Hollandalı yıldız için Fenerbahçe’nin ilk teklifi kiralama yönündeydi. 21 yaşındaki oyuncu, İstanbul’a gelmeyi çok istese de Parma bu teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE SERVET ÖNERDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı- Lacivertliler, Hollandalı sol bek için kesenin ağzını açtı. Buna göre Fenerbahçe’nin Oosterwolde için renktaşına yaptığı son teklif, bonservisi için 5.5 milyon Euro (112 milyon TL) önermek olduğu. Sarı- Lacivertliler ayrıca Parma’ya, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vermeyi de taahhüt Etti. İtalyan ekibi, sezon başında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Oosterwolde’yi kaybetmek istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe için istekli olması nedeniyle, yapılan son teklifin kabul edilebileceği belirtildi.