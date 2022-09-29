Jesus takımdan kesti! Geçen sezona damga vurmuştu

Yaz transfer döneminde birçok transfer yapan ve rotasyonlu bir kadro kuran Fenerbahçe , sezon sonunda ipi göğüslemek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde, sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında süre verdiği fakat sonrası süreçte oynatmadığı Miha Zajc ile yollar ayrılabilir.

Sloven oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Rennes, Süper Lig'deki Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekti.





SEBEBİ İMZA ATMAMASI MI?

Aspor'un haberine göre; Portekizli çalıştırıcının 28 yaşındaki futbolcuyu oynatmama sebebinin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia edildi. Sezon başında süre alan Miha Zajc'ın birden kesik yemesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Zajc sarı-lacivertlilerde son olarak deplasmanda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11 başlamış ve 71 dakika sahada kalmıştı.

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Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması halinde Miha Zajc'la devre arasında yolların ayrılıp bir gelir elde etmek isteniyor.









MIHA ZAJC KİMDİR?

Miha Zajc, 1 Temmuz 1994'te Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Interblock takımının altyapısında başlayan Zajc; daha sonrasında NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje formalarını giydi. 2017 yazında Olimpija'dan Empoli'ye 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada başarılı bir 2 yıl geçiren Sloven oyuncu, 2019 yazında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya imza attı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...