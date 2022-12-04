Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde bu sezon bir çok isme şans verdi. Her maçta neyeredeyse rotasyona giden deneyimli teknik adam Batsuayi, Joao Pedro, Valencia ve Joshua King rotasyonunda Serdar Dursun'u çok fazla oynatmadı. Villarreial ile oynanan hazırlık maçında attığı penaltı golüyle yeniden konuşulmaya başlanan golcü futbolcu formasına tekrar kavuşacak gibi duruyor.





GEÇEN SEZON ŞOV YAPMIŞTI

1.90 boyunda olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk sezonda 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmaların büyük çoğunluğana 11'de başlayan Serdar Dursun 15 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Deneyimli golcü bir önceki sezon Darmstadt 98'de 36 maçta 29 kez rakip fileleri sarsmıştı.

UZUN SÜRE SONRA 11'DE

Rayo Vallecano maçından Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından forvetsiz kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Villarreal maçında Serdar Dursun'a 11'de şans verdi. Penaltıdan topu ağlara gönderen Serdar Dursun gol sevincini sakatlık yaşayan ve uzun süre takımdan uzak kalacak olan Joao Pedro'nun formasıyla yaşadı.





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KALECİYİ ŞAŞIRTTI

Hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Milli futbolcunun kendine has penaltı kullanış tarzı karşısında hangi köşeye atlayacağını şaşıran dünyaca ünlü kaleci Pepe Reina, olduğu yerde yere düştü. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ"

Oynadıkları iki hazırlık maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Serdar Dursun, "Hazırlık dönemi. Yavaş yavaş adapte oluyoruz. La Liga'dan iki iyi takıma karşı oynadık. İki maçta da geriye düştük ama kazanması bildik. Bu da takımın mental seviyesini gösteriyor. Bence üstüne koyarak ilerliyoruz. Hazırlık döneminde iyi rakiplerle oynuyoruz." dedi.

Hazırlık sürecine de değinen tecrübeli futbolcu, "İlk 3 gün ağır geçti kampın. Dünya futbolunda ilk defa kasım ayında ligler durdu. Herkes profesyonel anlamda bireysel çalışıyor. Elimizden gelenin en iyisi yapıp kupa maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.













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JESUS BU SEZON UNUTTU

Batsuayi, Joao Pedro, Valencia ve Joshua King gibi hücum oyuncularını kadroda bulunduran Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus adeta Serdar Dursun'u unuttu. Bu sezon ligde sadece 166 dakika süre alabilen Serdar buna karşılık 2 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta süre alan golcü futbolcu 2 gol atarken A Milli Takım 'la çıktığı 6 maçta 4 gol atmasını bildi.

SERDAR DURSUN'UN DÖNÜŞÜ

Villarreal maçında golünün yanı sıra istekli futboluyla dikkat çeken Serdar Dursun'un yaşanan sakatlıklar ve Dünya Kupası'ndan oyuncularan geç dönecek olması Serdar Dursun'a yaradı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un özellikle ligin ikinci yarısında Serdar Dursun'a daha fazla şans vermesi bekleniyor.

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