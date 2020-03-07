Jesus: Sadece Portekiz

Sarı-Lacivertli taraftarların rüyalarını süsleyen tecrübeli teknik adam, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu: Brezilya’dan ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo’da her şey yolunda ve çok mutluyum. Avrupa’ya dönmek benim için bir şey ifade etmiyor. Eğer buradan ayrılırsam, yeniden kendi ülkem Portekiz’de bir takım çalıştırırım.