Jesus: Sadece Portekiz

Sarı-Lacivertli taraftarların rüyalarını süsleyen tecrübeli teknik adam, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu: Brezilya’dan ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo’da her şey yolunda ve çok mutluyum. Avrupa’ya dönmek benim için bir şey ifade etmiyor. Eğer buradan ayrılırsam, yeniden kendi ülkem Portekiz’de bir takım çalıştırırım.

07 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Jesus: Sadece Portekiz

Sarı-Lacivertli taraftarların rüyalarını süsleyen tecrübeli teknik adam, kariyer planlamasıyla ilgili konuştu: Brezilya’dan ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo’da her şey yolunda ve çok mutluyum. Avrupa’ya dönmek benim için bir şey ifade etmiyor. Eğer buradan ayrılırsam, yeniden kendi ülkem Portekiz’de bir takım çalıştırırım.

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