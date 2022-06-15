Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Yapılan analizler sonrası Portekizli çalıştırıcı ofansif anlamda yaratıcı oyunculara yöneleceğini ifade etmişti.

Sarı-lacivertlilerin güçlü bir orta sahası olsa da Jesus, Lincoln Henrique transferini istedi. 10 numara pozisyonunda forma giyen Brezilyalı yıldız yeni sezonda takımın ataklarını yönlendirecek isimlerden biri olacak. Bu bölgede Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can ve Zajc gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Ancak Lincoln transferi takımın oyun karakteri açısından büyük önem taşıyor.

Savunma anlamında İsmail Kartal’ın kurduğu düzeni büyük ölçüde devam ettirecek olan Jorge Jesus, ofansif açıdan takımı güçlendirmeye odaklandı. Lincoln de mevcut orta saha oyuncuları içinde farklı özelliklere sahip bir isim olarak öne çıkıyor. Yetenekli oyuncu gerektiğinde kanatlarda hatta 8 numaraya da çekilebilecek.

Oyun zekası, çabukluğu ve pasları ile dikkat çeken Lincoln’ün gelişi ile orta sahadaki rekabetle birlikte kalite de artmış olacak. Detayların belirleyici olacağı şampiyonluk yarışında Lincoln’ün özellikleri sarı-lacivertlilerin orta sahasındaki çeşitliliği arttırıyor.

Teknik patron Jorge Jesus’un ayrıca Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında da ilerlemesi hedefi var. Bu yüzden takımın merkezinin her iki kulvarda da güçlü olması hedefleniyor. (Skorer)