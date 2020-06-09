6 yıldır İngiltere'de yaşayan Lopes, Chelsea'nin koronavirüs sonrası Premier Lig'de oynayacağı ilk maçı kazanması halinde taraftarları heyecanlandıracak bir vaatte bulundu.

Lopes, Chelsea eğer ilk maçında 3 puana ulaşırsa galibiyeti sosyal medya hesabından soyunarak kutlayacağının sözünü verdi.

Daha önce Londra Parlamento Binası'nın önünde soyunarak eylem yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı model, sezon başında verdiği sözde de Chelsea'nin Premier Lig şampiyonu olması halinde soyunacağını ifade etmişti.

Aslen Brezilyalı olan ve altı yıldır Birleşik Krallık'ta yaşayan model, Chelsea maçlarını takip ettiğini ve takımının başarısı için her şeyi yapabileceğini söylemişti.

2019 yılının Eylül ayında Meksika'da düzenlenen en iyi kalça yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil eden ve yarışmada üçüncü olan Lopes, 6 yıl önce rahim ağzı kanserine yakalanarak tedavi için İngiltere'ye gelmiş, sağlığına kavuştuktan sonra burada kalmaya devam etmişti.