Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia ediliyor. Peki, Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? İşte Jesse Sekidika hakkında bilinmeyen detaylar...

Jesse Sekidika kimdir?

14 Temmuz 1996 Nijerya doğumlu olan Jesse Sekidika 1.74 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor.

Eskişehirspor Nijeryalı futbolcuyu Napredak takımından 2018 yılında 60 bin Euro karşılığında tranfser etmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Eskişehirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 6 gol atan Sekidika bu sezon ilk yarıda 16 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Jesse Sekidika sağ kanat dışında sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun transfermarkt piyase değeri ise 450 bin Euro...