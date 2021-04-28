İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11’inde 5 değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Ismael Diomande, Jesse Sekidika, Amar Rahmanovic, Levan Shengelia ve Artem Kravets 11’i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, İsmail Güven, Faruku Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Erdon Daci yer aldı. İlhan Palut, Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Nejc Skubic’ten kart cezaları nedeniyle yararlanamadı. Palut, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi’yi ise yedeğe çekti.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Adil Demirbağ, Kravets, Barış Yardımcı, Diomande ve Rahmanovic’i görevlendirdi.

Sekidika, Galatasaray’a karşı

Ara transfer döneminde Konyaspor’a kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusu Jesse Sekidika, ilk kez Galatasaray’a karşı forma giydi. Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Sekidika, Türk Telekom Stadı’na yeşil-beyazlı formayla adım attı. (AA)