Jesse Sekidika Galatasaray için sabırsızlanıyor

Sağ kanat transferi için Galatasaray’ın gündemine gelen Jesse Sekidika, Aslan olmak için sabırsızlanıyor. Transfer belirsizliği nedeniyle Eskişehirspor’un dün oynadığı lig karşılaşmasında da kadroda yer almayan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, adeta geri sayımda.

Alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkı bulunan Jesse konusunda, Galatasaray Yönetimi kulübü Eskişehirspor zor durumda olduğu için düşük bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 300 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.

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