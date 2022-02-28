Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da, son maçta Tottenham Hotspur'a 4-0 yenilmeleri Bielsa'nin sonu olmuştu.

Leeds futbol direktörü Victor Orta yaptığı açıklamada, "Jesse'yi kulübe davet etmekten mutluluk duyuyoruz ve bizi bu yeni bölüme götüreceği için heyecanlıyız." dedi.

48 yaşındaki Marsch, RB Leipzig'de Ralf Rangnick'in asistan koçluğunun yanı sıra Salzburg, Red Bull New York ve Montreal Impact'ta görev aldı.

Marsch geçtiğimiz aralık ayında Leipzig ile yollarını ayırmıştı.







