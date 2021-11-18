ESPN'de yer alan habere göre Manchester United ile olan sözleşmesinin son senesinde bulunan Jesse Lingard, istediği süreleri alamamasının ardından takımda kalmayı düşünmüyor.

İddialara göre Manchester United'ın Lingard'a şu andaki sözleşmesinden daha düşük ücretli bir kontrat sunması sonrası iki taraf arasındaki sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda yer almak isteyen ve bu nedenle düzenli oynayabileceği bir takıma gitme isteği bulunan futbolcunun ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gitme talebinde de bulunabileceği iddia edildi.

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuyu Barcelona, Milan, West Ham, Newcastle, Tottenham ve Everton bedelsiz olarak kadrolarına katmanın planlarını yapıyor.

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