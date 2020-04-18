Mancester United'ın yıldızı Jesse Lingard'ın, karantina sırasında Playboy modeli Laura Bragato'ya mesajlar attığı ortaya çıktı.

Bragato, İtalya'daki evinden çıkmadığı ve bu sırada İngiliz oyuncunun kendisine mesaj yolladığını söyledi.

Güzel model, "Dün Jesse bana mesaj attı. O da herkes gibi kendi evinde, iyi durumda olduğunu söyledi. 1 aydır ben de evden çıkmadım" dedi.

Laura Bragato ayrıca, "Kendime bakıyorum ve stres yapmamaya çalışıyorum, güzellik makyajımı da her gün yapıyorum. Film izliyorum, İtalyan yemekleri yapıyorum. Yolculuk yapmak için sabırsızım. Yaz aylarında Londra'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bragato, İtalya'da hukuk eğitimi de alıyor.

Bragato, Serie A formaları giyen bir dizi enstantane paylaştıktan sonra İtalya'da ünlendi. Bu onun ünlenmesine yol açtı ve güzel modelin şimdi 385 bin Instagram takipçisi var.