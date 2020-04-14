Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Jesse Lingard, karantina günlerini İtalyan Playboy modeli Laura Bragato ile konuşarak geçiriyor.

Bragato, formasını giydiği birçok oyuncuya şans getirmesiyle meşhur olmuş bir isim.

Kariyeri düşüşte ve Manchester United'daki geleceği tartışılan Lingard da onunla konuşarak şansını yükseltmenin peşinde.

Yaptığı açıklamada İtalyan model, "Jesse ile konuştum. O da bizim gibi evde kalıyor. Güvende. İtaya'da da hepimiz karantinadayız. Bir ay oldu ve umarım her şey burada yeniden başlayacak. Bittiğinde seyahat etmek için sabırsızlanıyorum. Yazımı, İspanya ve Londra'da geçirmek istiyorum" dedi.

İlk başta hukuk okuyan bir futbolsever olarak tanınan İtalyan modelin, Instagram'da 385 bin takipçisi bulunuyor.

(Fotoğraflar Laura Bragato'nun Instagram paylaşımlarından alınmıştır)