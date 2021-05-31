Alman devi Bayern Münih'ten kontratının sona ermesiyle birlikte bu yaz ayrılmaya hazırlanan Jeroma Boateng ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmekte. Fakat İtalyan ekipleri Lazio ve Roma'nın da ilgilendiği oyuncunun Fenerbahçe'nin ilk teklifine olumlu cevap vermediği aktarılıyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Jerome Boateng, Fenerbahçe'den aldığı ilk teklifi reddetti. Tecrübeli savunmacı için özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın ismi öne çıkıyor. Çünkü Portekizli teknik adamın Manchester United'da görev yaptığı dönemde de Boateng'i kadrosuna katmak istemiş olduğu aktarılmakta.