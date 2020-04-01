Jerome Boateng kaza yaptı

Alman basınından Bild ve TV Oberfranken'ın haberinde, Bayern Münih'in başarılı oyuncusu Jerome Boateng'in A9 otobanında Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde kaza yaptığını yazıldı. Haberde, Leipzig'de bulunan ve hasta olan oğlunun yanına gidip antrenman için geri dönmeye çalışan Jerome Boateng, dün sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.

Aracında yaklaşık 25.000 euro hasar olan Boateng'in kış lastiklerinin takılı olmadığı belirtildi. Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng'in kardeşi olan Jerome Boateng, 2011 yılından beri Bayern Münih forması giyiyor.