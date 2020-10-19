Fransız futbolcu Jeremy Menez'in eski sevgilisi Emilie Nef Naf ile yeniden aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Emilie'nin kişisel Instagram hesabı üzerinden Menez'le olduğu fotoğrafı paylaşması ikili arasındaki aşkı gözler önüne serdi.

Nef Naf'in "Sadece biz" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

4 SENE ÖNCE AYRILMIŞLARDI

İtalyan kulübü Reggina'da forma giyen Fransız futbolcu, birçok kez barışıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Emilie Nef Nef ie son olarak 4 yıl önce yollarını ayırmıştı.