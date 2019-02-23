Jeremy Lin, NBA’de yalnızlıktan şikayetçi!

Etnik kimliğinde bir işi yapan tek kişi olabilmek elbette bir gurur. Ama Jeremy Lin, NBA gururunu yaşayan tek Uzak Asyalı olmaktan şikayetçi.

Toronto Raptors‘ın oyun kurucusu Jeremy Lin, NBA’in tek Asya-Amerikan kökenli oyuncusu ve zaman zaman yalnızlığın zor geldiğini söylüyor.

Lin yakında lige daha çok Asyalının gelmesini umduğunu The Undefeated‘a şu sözlerle anlattı:

“NBA’deki tek Asyalı olmak bazen kötü. Bazen de harika. Harika çünkü herkesin bakış açılarına, perspektifine meydan okuma fırsatın oluyor. Ben lige çok daha fazla Asyalının gelmesini destekliyorum.”

“Geçen yıl Brooklyn’de oynarken Ding Yanyuhang, Yaz Ligi kadromuzdaydı. Ona “Lütfen as takıma çık, sezon sırasında çok eğleniriz” dedim. Birçok takım arkadaşımı Tayvan’a ve Çin’e götürdüm. Bayıldılar. Bunun bir parçası olmak istediklerini söylediler. Harika geçti. Ben bir tek oyuncunun bile Asya’ya gidip yeniden ziyaret etmek istemediğini görmedim.”

Lin geçen hafta Atlanta Hawks tarafından serbest bırakıldıktan sonra Raptors‘la imzaladı. Toronto’da bulunan büyük Asya-Amerikalı topluluk Lin’in hasretini giderebilir.

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