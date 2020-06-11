Jeremain Lens: Şampiyonluk için şans lazım

Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, koronavirüs sürecinin nasıl geçtiğini, takımın hedeflerini, teknik direktör Sergen Yalçın hakkındaki düşüncelerini anlattı. Koronavirüs salgını başladıktan sonra 3 hafta Türkiye’de kaldığını belirten Lens, “Türkiye’de yalnız bir şekilde 3 hafta geçirdim. Benim için Hollanda’ya gitmek önemliydi. Ailemle, dostlarımla birlikte olabilmek için. Çünkü o dönemde kimsenin pandeminin ne kadar süreceği ile ilgili bir fikri yoktu. Ailemin yanında olmak güzeldi” şeklinde konuştu.

‘Hedeflerimiz var’

Ligin geri kalanındaki hedefleri hakkında da konuşan Lens, “Hâlâ hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek belki biraz şanslı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi o anlamda gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz, tüm maçlarımızı kazanırsak, Trabzonspor’un, Başakşehir’in ve diğer rakiplerin puan kaybetmesi durumunda da bir şansımız olabilir. Burada yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp rakiplerin ne yapacağını beklemek” açıklamasında bulundu.