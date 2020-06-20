Jeremain Lens: Mutluluk verici bir galibiyet

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Kara Kartal'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Mutluluk verici bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Lens, "Bu akşam kazanmak zorundaydık. İyi başladık ama sonra Denizlispor'un oyuna ortak olmasını sağladık, arkasından golü yedik. İkinci golü bulduk, sonra devamı geldi. Mutluluk verici bir galibiyet." dedi ve ekledi:

"Erken gol senaryomuz gerçekleşti. Maçın koparmak için ikinci golü bulmalıydık. Ancak 1-1'e izin verdik. 3-1 yaptıktan sonra daha rahat oynamaya başladık ve devamı geldi."



