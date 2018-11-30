Jeremain Lens: Her maçın farklı bir hikayesi var

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. Maça çok kötü başlayan Siyah Beyazlı ekip 47. saniyede ve 6. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 62. dakikada Lens ile ilk golü bulan Kartal, 66. dakikada Love ile eşitliği yakaladı. 90. dakikada sahne alan Lens, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golü kaydetti ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Mücadelenin ardından Hollandalı yıldız futbolcu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Lens'in maç sonu açıklamaları:

"Takım halinde çok iyi bir performans gösterdik 2. yarıda. İlk yarıda onlara gereken cevabı veremedik ama 2. yarıda 3 golü bulduk ve maçı çevirdik."

"Her maçın farklı bir hikayesi var. Bugün oyunu değiştiren oyuncu ben oldum. Önemli olan sonuca gitmekti. Başka gün başka oyuncu bunu yapabilir."

"Arka adalemde bir sakatlık vardı, 2,5 hafta bu devam etti. Bugün 70'den sonra arka adalemdeki bu yorgunluğu hissetmeye başladım. Kramp gibi görünüyor, umarım önemli bir şey yoktur."