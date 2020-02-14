Jeremain Lens: Hayal kırıklığı yaşadık

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kara Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Jeremain Lens, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Yakaladıkları fırsatlardan yararlanamadıklarını vurgulayan Lens, ''Üzgünüz, ilk yarıdaki oyuna bakarsak, bundan daha fazlasını hak etmiştik. Başakşehir çok az fırsat yakaladı ve birini attı. Biz daha fazla fırsat yakaladık ama atamadık. Hayal kırıklığı yaşadık.'' dedi.

Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte forma giymesi hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, "Sağ bek sürekli oynadığım bir pozisyon değil. Hocamız böyle uygun gördü ve ben de elimden geleni yapmaya çalıştım." diye konuştu.