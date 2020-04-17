Jeremain Lens, ayrılık iddialarını yalanladı

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Jeremain Lens, özel uçakla Türkiye'den ayrılarak gittiği ülkesi Hollanda'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twente Teknik Direktörü Ted van Leeuwen'in Lens'i kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti. Yine Lens'in Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve şimdilerde Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat'ın da tecrübeli oyuncu yeniden çalışmak istediği belirtiliyordu. Fakat Lens, yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

Hollanda basınından Veronica Inside'a konuşan Lens, "Çok şey yazıldı. İnternette takımdan ayrılmak istediğim ve Hollanda'ya kaçtığım yönünde haberler okudum. Bunlarla ilgili söyleyebileceğim tek şey var. Beşiktaş'la hala iki yıllık bir sözleşmem bulunuyor ve yeterli süreyi alıyorum. Ayrılmamı gerektirecek bir durum yok" dedi.