Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

05 Ocak 2020, Pazar 16:58
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Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 12. haftasında İnegöl Belediyespor’a konuk oldu. İnegöl Yenice Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setinde 1-0 geriye düşen Kula temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Toplamda 118 dakika süren müsabakada setler 26-24, 21-25, 24-26 ve 21-25’lik sonuçlar ve Jeopark Kula Belediyespor’un 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

12. haftada alınan sonuçlara göre Play Off umudunu artıran Jeopark Kula Belediyespor puanını 24’e yükseltirken, İnegöl Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

İHA

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