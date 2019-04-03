Jeopark Kula Belediyespor küme düştü

İzmir'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-17 ve 25-12'lik skorlarla sona erdi.

03 Nisan 2019, Çarşamba 18:59
- A +
Jeopark Kula Belediyespor küme düştü

İzmir'de oynanan Efeler Ligi Baraj Etabı ilk gün maçında son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak resmen küme düştü. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-17 ve 25-12'lik skorlarla sona erdi.

Aynı salonda İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Arhavi Belediyespor arasında oynanan günün diğer maçında kazanan takım 3-0'lık skorla Arhavi ekibi oldu. Baraj etabında yarın saat 14.00'te Kula-Afyon, 16.00'da Arhavi-İnegöl karşı karşıya gelecek. İlk devresi cuma günü, ikinci devresi 14 Nisan'da bitecek baraj maçları sonunda Kula'nın ardından bir takım daha lige veda edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.