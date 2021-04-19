MENÜ

Jeopark Kula Belediyespor için finaller başlıyor

Play-Off yarı finali 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları Ankara'da başlayacak.

19 Nisan 2021, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
- A +
Jeopark Kula Belediyespor için finaller başlıyor

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada, Play-Off yarı finali 2'nci basamakta tamamlayarak adını finallere yazdıran Jeopark Kula Belediyespor'un şampiyonluk yolundaki kritik maçları yarın Ankara'da başlayacak.

Başkent Voleybol Salonu'ndaki ilk maçında Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak Kula ekibi, çarşamba günü Cizre Belediyespor, perşembe günü ise Yeni Kızıltepespor'la kozlarını paylaşacak. Jeopark Kula Belediyespor, iki galibiyet alması halinde yeni sezonda Manisa'yı Axa Sigorta Efeler Ligi'nde temsil edecek. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...