Jeopark Kula Belediyespor - Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 19. haftasında Arkasspor, Ankara’da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 yendi.

19 Şubat 2019, Salı 19:22
- A +
Jeopark Kula Belediyespor - Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 19. haftasında Arkasspor, Ankara’da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

Arkasspor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Setler: 14-25, 12-25, 15-25

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.