Jeopark Kula Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 14. haftasında İnegöl Belediyespor, başkentte oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:43
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Jeopark Kula Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 14. haftasında İnegöl Belediyespor, başkentte oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Jeopark Kula Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Marshall, Cansın Çınar (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkant Hızarcı, Efe Er, Cüneyt Dağcı, Mustafa Susam)

Setler: 10-25, 14-25, 25-23, 23-25)

Süre: 107 dakika (23, 22, 31, 31)

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