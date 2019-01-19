Voleybol Efeler Ligi’nin 14. haftasında İnegöl Belediyespor, başkentte oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Jeopark Kula Belediyespor: 1 - İnegöl Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Marshall, Cansın Çınar (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkant Hızarcı, Efe Er, Cüneyt Dağcı, Mustafa Susam)
Setler: 10-25, 14-25, 25-23, 23-25)
Süre: 107 dakika (23, 22, 31, 31)