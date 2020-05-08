Corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Güney Kore Ligi ''K League'' bugün futbolseverlerle buluşuyor. Ligin ilk maçı, son şampiyon Jeonbuk ile en önemli rakibi Suwon arasındaki açılış mücadelesiyle başladı. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Jose Morais'in başında olduğu Jeonbuk, son şampiyon apoletiyle sahaya çıkarken kupayı getiren isimler Ricardo Lopes ve Seon-min Mun, takımdan ayrılan isimler oldu. Morais'in yeni gol silahı Lars Veldwijk'in nasıl bir performan göstereceği merak konusu. Aynı zamanda Jeonbuk'a katılan stoper Ja-ryong Koo'nun da eski takımına karşı performansı merak ediliyor. Gelin hep birlikte iki takımın Eylül 2019'da K Ligi'nde son buluşmalarını hatırlayalım.