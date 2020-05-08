(ÖZET) Jeonbuk - Suwon maçı maç sonucu: 1-0

Coronavirüs konusunda en ciddi önlemleri alan ülkelerden biri olan Güney Kore'de futbol yeniden başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Jeonbuk, güçlü rakibi Suwon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

3 puanla başlayan Jeonbuk'a galibiyeti getiren gol, 84. dakikada Dong-Gook Lee'den geldi. Konuk ekip, 75. dakikada Eleftherios Antonis'in kırmızı kart görmesi nedeniyle son 15 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Ülkemizde Antalyaspor'da da görev alan Portekizli teknik adam Jose Morais'in çalıştırdığı Jeonbuk Motors, gelecek hafta Busan deplasmanına gidecek.

Suwon Bluewings ise Ulsan Hyundai'yi evinde mağlup ederek ilk 3 puanını almaya çalışacak.

Jeonbuk - Suwon 11'ler:

Jeonbuk: Bum-Keun, Youn Lee, Bo-Kyung, Su Kim, Jeong, Gyo-Won, Murilo, Kim, Seung, Joon-Ho, Kyu-Sung

Suwon: No, Park, Henry, Min-Woo, Hong, Antonis, Lee, Myung, Ko, Taggart, Yeom