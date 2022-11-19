Bu denklemin en önemli sac ayaklarından olan Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen’e attırılan 5 yıllık imza, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya, “Daha fazla kullan” mesajı olarak yorumlandı.

Milliyet'in haberine göre; Sahada en fazla 8 yabancı zorunluluğu nedeniyle kadroda zorlanan Avcı, Türk oyuncuları devreye sokmasıyla daha da rahatlamış olacak. Hüseyin’in gerektiğinde sağ bek oynaması da, bordo-mavililerin elini güçlendirecek.









BRUNO PERES DÖNÜYOR

Bruno Peres’in sakatlıktan kurtularak takıma dönecek olması, yabancı kontenjanında bir fazlalık anlamına gelecek. Ancak Danimarka Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda yer alan sağ bek Jens Larsen’in, şimdiden taliplerinin bulunması, Trabzonspor ’a hem yabancı için yer açabilecek hem de para kazandırabilecek.

İKİ TALİP VAR!

Bordo-mavili oyuncuyu Brondby ile Malmö’nün istemesi, bordo-mavililerin satış düşüncesini güçlendiriyor.