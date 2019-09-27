Amerikan Futbol Ligi NFL'de 2020 Super Bowl için heyecan şimdiden yaşanmaya başladı.

Super Bowl LIV kapsamında Jennifer Lopez ve Shakira'nın büyük finalin ilk yarısında birlikte sahneye çıkacakları açıklandı.

İki yıldız da sosyal medya üzerinden Super Bowl'da birlikte sahne alacaklarını belirttiler.

Jennifer Lopez yaptığı açıklamada, "Diana Ross'un ilk yarı şovunda sahneye çıktığını gördüğümdem beri Super Bowl'da sahne almayı hayal ettim" dedi.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin eşi 3 kez Grammy kazanmayı başarmış Shakira ise daha önce bir başka büyük spor organizasyonu FIFA Dünya Kupaları için de birçok şarkı yapmıştı.

Geçen yıl yapılan devre arası şovu 98.2 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Bu sezon Super Bowl, 2 Şubat 2020'de Miami'de gerçekleştirilecek.



