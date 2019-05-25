Jeneriklik gollerin adamı: Allahyar Sayyadmanesh

18 yaşını doldurmaya hazırlanan İranlı yıldız adayı, attığı jeneriklik gollerle dikkatleri üzerine çekti. Mesafe tanımaksızın çektiği mermi gibi şutlarıyla çok can yakan Allahyar’ın geliştirmesi gereken birçok yönü de var.

Artıları:

*Allahyar Sayyadmanesh, adını 2017’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda duyurdu. İran, turnuvada çeyrek finale kadar yükselirken, Allahyar 3 gol atıp 1 asist yaparak takımını sırtladı.

*17 yaşındaki golcünün en güçlü yönü, müthiş şutları. Mesafe tanımaksızın, mermi gibi sert ve isabetli şutlarıyla kalecilerin korkulu rüyası oldu. Birçok jeneriklik golü var.

*Çok hareketli bir forvet. Birebir marke etmesi çok zor olan bir tarzı var. Bunun yanı sıra topla hızlı mesafe kat etmesi ve hırslı yapısı da Allahyar’ın ön plana çıkan özellikleri arasında.

Eksileri:

*Ceza sahası çevresinde etkili ancak bu yetmez. Fenerbahçe gibi bir takımda verimli olması için pas oyunu, takım savunması, adam eksiltme gibi konularda kendini fazlasıyla geliştirmeli.

*Özellikle top tekniğini geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda Ersun Yanal’a ve yeni alınacak ‘kaliteli’ forvete büyük iş düşecek. Tabi Allahyar’ın da gelişime açık olması lazım.

*Genç futbolcu, Fenerbahçe’ye sağlıklı bir şekilde gelmiyor. Mart ayının başından beri, yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Kampa kadar iyileşmesi büyük önem taşıyor.