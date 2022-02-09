Jehyve Floyd: Herkesin bu galibiyete katkı sağladığını düşünüyorum

Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'nun sezon içinde kadrosuna kattığı isimlerden Jehyve Floyd, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Galibiyeti değerlendiren Floyd, “Harika hissediyorum. Böyle bir galibiyete hepimizin katkı sağladığını düşünüyorum. Üst üste kazandığımız bu dönemde momentumu da koruduk ve bu devam ediyor. Koç, benim eksiklerimi saklayarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Ben de sahaya girip enerji vermeye çalışıyorum. Bunu yaptım, enerji verdim” dedi.

Floyd, üçüncü çeyreğin sonunda son savunma pozisyonunun ardından parmaklarıyla yaptığı hareketi ise “Tavares vardı ve Tavares’e karşı oynamak benim için çok büyük bir durumdu, çok zordu. 2,21’lik adama karşı oynuyorum. Oradan, o adamdan ribaunt almak benim için çok zordu. Çabuk olmaya ve enerji vermeye çalıştım. O yüzden benim için çok özel bir geceydi. Real Madrid’e karşı oynamak… 6 tane 2,13’lük oyuncuları var. Biz, onlara karşı savaşmaya çalıştık. İyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Bugün taraftarımız da harika bir iş yaptı. Umarım bir sonraki maçta da böyle bir taraftar önünde oynarız” ifadeleriyle değerlendirdi.







