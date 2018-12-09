Belçikalı skorer için yeni durak İtalya olabilir. Sezona ülkemizde Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol’da başlayan ancak daha sonra kulüpte yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedip ülkesine giden ve dönmeyen Belçikalı skorer guard Jean Salumu, İtalya’dan teklif aldı.

La Prealpina kaynaklı habere göre; Serie A ekiplerinden Openjobmetis Varese, Jean Salumu’ya gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık bir kontrat teklifinde bulundu ve oyuncudan yanıt beklemeye başladı. Sunulan teklifte yer alan çıkış opsiyonu, sezon sonunda hem takım hem de oyuncu tarafından kullanılabilecek.

Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Oostende ile Belçika Ligi’nin MVP’si olarak lig tarihinde bunu başaran ilk Belçikalı oyuncu olan 28 yaşındaki ve 1.95 boyundaki Salumu, bu sezon Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol formasıyla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktığı 6 maçta 13.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, FIBA Europe Cup’ta görev yaptığı 5 maçta ise 15.4 sayı, 4.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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