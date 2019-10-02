Jean-Pierre Papin: 'Bu kadar cesur oyun görmemiştim'

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'nin temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fransız futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin yaptığı açıklamada, Galatasaray’ı tahmininden çok iyi bulduğunu söyledi.

Papin şöyle konuştu: “Uzun süredir Paris Saint Germain’e karşı cesur bir oyun sergileyen bir takım görmemiştim. Orta sahada Nzonzi ve arkadaşları Paris’e kafa tuttular. Eksik olan Falcao’nun yeterince desteklenmemesiydi. Kanatlar tam çalışmadı, destek forveti Babel’den gereken yardımı alamadı. Seri kısa paslarda çok iyi. Nzonzi’nin de kısa paslardaki başarısıyla sanırım Galatasaray biraz buna doğru evriliyor. Muslera büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olmasına şaşırmamak lazım. Fatih Terim, Paris’in tehlike yaratacağı pozisyonlara önlem alıp kendi sistemini de değiştirmiş gibi gözüktü. Başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Galatasaray’ın bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının üstüne çıktı.”