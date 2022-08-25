Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Berat Özdemir'i, Arap Yarımadası'na satan Bordo-Mavililer, genç oyuncunun yerini Fildişili ön libero Jean-Philippe Gbamin'le doldurdu.

İngiliz ekibi Everton'la, tecrübeli oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varan Fırtına, Gbamin'i az önce İstanbul'a getirdi. Yıldız oyuncunun ilerleyen saatlerde Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

Havalimanı'nda DHA'ya konuşan ve harika hissettiğini dile getiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Sahaya çıkmaya hazırım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



