Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Berat Özdemir'i, Arap Yarımadası'na satan Bordo-Mavililer, genç oyuncunun yerini Fildişili ön libero Jean-Philippe Gbamin'le doldurdu.

İngiliz ekibi Everton'la, tecrübeli oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varan Fırtına, Gbamin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti. Yıldız oyuncu gece 01.00 sıralarında da Trabzon'a gitti.

Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Çok mutluyum ve çok heyecanlayım. Şampiyonlar ligi olmadı ama UEFA Avrupa Lig'inde de oynamak çok önemli. Kulüp için ve taraftarlar için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımımda başlamak için sabırsızlanıyorum. Dün televizyondan izledim karşılaşmayı taraftarları ve sahayı televizyondan gördüm. Onları fiziken yan yana görmek içinde sabırsızlanıyorum." diyen oyuncu "Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı.

Fildişi Sahilli oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan kiralık sözleşmesine imza atması bekleniyor.



