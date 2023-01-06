Jean-Philippe Gbamin, performansından mutlu

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor 'da Jean-Philippe Gbamin, iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Maçta iyi oynadım ve kendimi iyi hissettim. Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibarıyla iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Gol atmamızla bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi zaten. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi" şeklinde konuştu.

Bartra'yı aratmadı

Abdullah Avcı, cezalı Marc Bartra'nın yokluğunda stoperde Stefano Denswil'i değil, orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i tercih etti. 27 yaşındaki futbolcu, Vitor Hugo ile iyi bir uyum yakaladı. Gbamin, savunmada kritik müdahaleler yaparken, geriden oyun kurma ve topu rakip yarı alana taşıma konusunda da son derece başarılıydı. Fildişili oyuncu, Giresunspor karşısında arkadaşı Bartra'yı aratmadı. Gbamin, 6 ikili mücadelenin 5'ini, 3 hava topunun tamamını kazanırken, sahada en fazla isabetli pas atan isim oldu.