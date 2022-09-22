Hertha Berlin'den futbol dünyasına üzücü bir haber geldi. Alman ekibinin 10 numarası Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü tespit edildi.

Hertha Berlin, yapılan muayene sonucunda Boetius'ta cerrahi müdahale ile çıkarılması gereken bir testis tümörü tespit edildiğini açıkladı. Tümörün çıkarılmasına yönelik ameliyatın cuma günü gerçekleşeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hertha Berlin'in sportif direktörü Fredi Bobic, "Bu haber, ilk başta acı veriyor olsa da Jean-Paul'ün en kısa sürede iyileşip takıma döneceğine dair umut ve güvenle doluyuz. Dönene kadar akla gelebilecek her türlü desteği ona vereceğiz. Hertha ailesi olarak bir arada duracağız. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da bu yıl içindeki dördüncü vaka

Testis tümörü, 2022 yılı içinde Bundesliga'da dört isimde görüldü. Jean-Paul Boetius'tan önce takım arkadaşı Marco Richter'de de tespit edilmişti. Ayrıca Union Berlin'den Timo Baumgartl ve Borussia Dortmund'dan Sebastien Haller de aynı teşhisle karşı karşıya kalmışlardı.