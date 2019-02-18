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Jean-Michel Aulas: "Lyon, 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak!"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un 32 yıldan bu yana başkanlığını yürüten Jean-Michel Aulas, son röportajında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 15:13
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Jean-Michel Aulas: 'Lyon, 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak!'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un 1987'den bu yana başkanlığını yürüten Jean-Michel Aulas, verdiği son röportajda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Aulas, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro'yla gerçekleştirdiği mülakatta "5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızı umuyorum. Bu başarıya ulaşmadan görevimi bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

32 yıldır Lyon'un başkanlığını yürüten Fransız futbol adamı, "Arkamdan 2000'den fazla maç bıraktım. Görevi bırakmak için 5 yıldan bahsedebiliriz. 75, ayrılmak için iyi bir yaş." şeklinde konuştu.

Aulas'tan önce hiç şampiyonluk göremeyen Lyon, 2002 ile 2008 yılları arasında üst üste 7 kez Ligue 1'de mutlu sona ulaşarak rekor kırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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