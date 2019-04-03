Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio kararını herkesin önünde açıkladı!

Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Rennes'e 3-2 yenilerek Fransa Kupası'ndan elendikleri yarı final maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında salon adeta buz kesti. 70 yaşındaki futbol adamı, birlikte kameraların karşısına çıktığı teknik direktör Bruno Genesio ile yollarını ayırabileceklerini söyledi.

Genesio ile Fransa Kupası'nda final görmeleri ve ligi de ilk üçte bitirmeleri hâlinde 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaştıklarını söyleyen Aulas, kupadan elenmeleri sonrası nihai kararı hocalarının isteği üzerine sezon sonuna ertelediklerini duyurdu.

Geleceği hakkındaki kararı bizzat kendisinin de bulunduğu basın toplantısında öğrenen Genesio ise finale yükselemedikleri için çok üzgün olduğunu söylerken "Kulübü aldığım yerde bırakmak için her şeyimi vereceğim. Bunun için de Şampiyonlar Ligi vizesi almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler