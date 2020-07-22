Aslan’a Seri müjdesi... Fulham’dan sezon sonuna kadar kiralanan Fildişi Sahilli futbolcunun mukavelesi Antalya maçının ardından bitiyor. Takımın eksiklerle boğuştuğu en kritik haftalarda orta sahayı tek başına çekip çeviren 29 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın yeni sezon planlarında da önemli yer tutuyor. Bir süredir tecrübeli oyuncuyla görüşmeler devam ediyordu. Seri’nin sonunda, “1 yıl daha kal” önerisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Göztepe galibiyetinin ardından, “Lig bitsin öyle konuşalım” açıklamasını yapan Seri’nin yeşil ışık yakması, Galatasaray Yönetimi’ni harekete geçirdi.

Kadro tamamen değişecek

18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün olmayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu aynı şartlarda 1 sezon daha kiralamak üzere Fulham’la masaya oturacak. İngiliz kulübü, Premier Lig’e çıkma mücadelesi veriyor ve bunu başarmaları halinde kadroyu sil baştan değiştirecekler. Bu da Seri transferinde Galatasaray’ın işini kolaylaştıracak. 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Seri, bu sezon için Galatasaray’dan 2.8 milyon Euro garanti ücret aldı.







