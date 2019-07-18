Jean Michael Seri: Takımın vites kolu

Jean Michael Seri, Fildişi Sahili'nde çıplak ayakla futbol oynarken, 8 yaşında keşfedildi. Africa Sports kulübünde forma giydiğinde 16 yaşındaydı. Oyununu Arjantinlilerin efsane 10 numarası Gallardo'ya benzettikleri için Gallardo lakabını taktılar. Daha sonra 8-6 numara oynatan hocaları onun savunma potansiyelini kullanmak istediler. İkinci lakabı da "Küçük Xavi" oldu. Paço s Ferreira kulübünde patlamayı yaptı. Takım baraj maçında onun golüyle kümede kaldı.

SAHADA SAVAŞÇI, SOYUNMA ODASINDA SEMPATİK

2005'te Nice bonservisine 700 bin Euro ödedi. İlk kazandığı parayı ailesine yolladı. Seri ile çalışanlar onun sahada vazgeçmeyen bir savaşçı aynı zamanda soyunma odasında da bütün ilgiyi üzerine çeken komik ve sempatik bir karakter olduğunu söylüyorlar. Fransa'da oyun karakterini Verratti ve Iniesta'ya benzettiler. Fulham'a 30 milyon Euro'ya gitti ama Sebastian Desabre'ın dediği gibi: "Seri teknik oyuncudur, onun çevresinde oynayanların topu kırmayan yetenekli adam olması gerekir."

NİCE'TE NE YAPTILAR?

2016-17 sezonunda birlikte oynadıklarında Seri 25, Belhanda 26 yaşındaydı. Seri 39 maçın 38'ine ilk 11 başladı. 7 gol 6 asistle oynadı. Belhanda ise 36 maçın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 3 gol 8 asistlik performans sergiledi.

SOĞUK HAVALARI SEVMİYOR

İngilterede'ki soğuk havadan şikâyetçi olan Seri, "Ben sıcak iklim insanıyım, soğuk havalarda ayak tırnaklarımdan problem yaşayıp özel bakım yaptırıyorum" demişti.

(Sabah)