Jean Michael Seri kimdir? 'Afrikalı Xavi' Galatasaray yolunda...

Transfer sezonuna hızlı giren ve kadrosuna Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor'u katan Galatasaray, Fulham forması giyen Jean Michael Seri ile anlaşmaya vardı. Fernando'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını hızlandıran Sarı Kırmızılı ekip, Fildişi Sahilli yıldızı Fulham'dan kiraladı. Galatasaray, Seri’nin transferi için kulübü Fulham’a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri’nin bu hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Jean Michael Seri, futbola 2010 yılında ülkesinin Africa Sports takımında başladı. Sırasıyla ASEC Mimosas, Porto ve Paços Ferreira formalarını giyen başarılı futbolcu, 2015 yılında Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Hayatını değiştirecek imzayı atan Seri, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Fransa'da harika bir futbol sergileyen ve 123 maçta 12 gol kaydeden Seri'ye Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi devler talip oldu.

Bitmek bilmeyen enerjisi, hırsı ve tekniği ile ön plana çıkan Seri, tercihini Fulham'dan yana kullandı. İngiliz ekibi bu transfer için tam 30 milyon Euro ödedi. Geçtiğimiz sezon kulübünün Championship'e düşmesini engelleyemeyen Seri, Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen Seri, milli formayı 19 kez giyerken, 2 de gol kaydetti.

'Barça'da çok iyi iş çıkarır'

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran İspanyol efsane Xavi Hernandez, 2017 yılında Seri'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Seri'nin Barcelona'da iyi iş çıkartacağına inandığını belirten Xavi, "Nice'te birine 'Afrikalı Xavi' dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zeka, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça'da çok iyi iş çıkarır.'' açıklamasını yapmıştı.

Yabancılık çekmeyecek

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Belhanda ile Nice'de beraber oynayan Seri, Faslı yıldızla beraber pas yükünü çekmişti. Yeni transfer Babel ile de Fulham'da yarım sezon oynayan yıldız oyuncunun Galatasaray'da uyum sorunu çekmesi beklenmiyor.

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