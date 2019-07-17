Transfer sezonuna hızlı giren ve kadrosuna Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor'u katan Galatasaray, Fulham forması giyen Jean Michael Seri ile anlaşmaya vardı. Fernando'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını hızlandıran Sarı Kırmızılı ekip, Fildişi Sahilli yıldızı Fulham'dan kiraladı. Galatasaray, Seri’nin transferi için kulübü Fulham’a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri’nin bu hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İşte sözleşme detayları

Sarı-Kırmızılılar ile anlaşmaya varan Fildişi Sahilli futbolcunun transferinin ardından sözleşmesindeki detaylar da belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray Yönetimi, Fulham’a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Seri’ye de bir sene için 2.5 milyon Euro’luk ödeme yapılacak. Ayrıca Seri’nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olacağı öğrenildi. Yıldız ön liberonun kontratında Aslan için 15 milyon Euro’luk öncelikle satın alma opsiyonu için madde konulacak.

Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Jean Michael Seri, futbola 2010 yılında ülkesinin Africa Sports takımında başladı. Sırasıyla ASEC Mimosas, Porto ve Paços Ferreira formalarını giyen başarılı futbolcu, 2015 yılında Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Hayatını değiştirecek imzayı atan Seri, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Fransa'da harika bir futbol sergileyen ve 123 maçta 12 gol kaydeden Seri'ye Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi devler talip oldu.

Barcelona’yı son anda kaçırdı

26 yaşındaki yıldız futbolcu için İspanya La Liga’nın devlerinden Barcelona da bir dönem devreye girmişti. 2 sezon önce Seri, Fransa’da Nice forması giyerken, Katalan ekibi yıldız ön liberoya da 40 milyon Euro teklif etti. Ancak iki kulüp arasında süren görüşmelerde Nice son anda 50 milyon Euro talep edince Barça da masadan kalkmıştı. Bu olayın yaşanmasının ardından 1 yıl sonra ise Fildişi Sahilli futbolcu 30 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon kulübünün Championship'e düşmesini engelleyemeyen Seri, Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen Seri, milli formayı 19 kez giyerken, 2 de gol kaydetti.

Xavi'den Seri'ye büyük övgü

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran İspanyol efsane Xavi Hernandez, 2017 yılında Seri'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Seri'nin Barcelona'da iyi iş çıkartacağına inandığını belirten Xavi, "Nice'te birine 'Afrikalı Xavi' dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zeka, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça'da çok iyi iş çıkarır.'' açıklamasını yapmıştı.

Yabancılık çekmeyecek

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Belhanda ile Nice'de beraber oynayan Seri, Faslı yıldızla beraber pas yükünü çekmişti. Yeni transfer Babel ile de Fulham'da yarım sezon oynayan yıldız oyuncunun Galatasaray'da uyum sorunu çekmesi beklenmiyor.

En pahalısı o olacak

Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray’a katılmasının ardından Süper Lig’de de kendine önemli bir yer edinme fırsatı bulacak. 26 yaşındaki futbolcu, imzayı attığı takdirde ligin piyasa değeri en yüksek oyuncusu olacak. Şu anda ise ilk sırada Trabzonspor’un genç yıldızları var. 15 milyon Euro ile Abdülkadir Ömür listenin tepesinde yer alırken ikinci sırada ise 13 milyon Euro ile Yusuf Yazıcı var. Üçüncü sırada ise 12 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Başakşehir’den Edin Visca yer alıyor.

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