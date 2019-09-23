Jean Michael Seri ilk kez kafayı kullandı

Galatasaray’ın bu sezonki en flaş transferlerinden biri Jean Michael Seri oldu. Aslan, Fulham’ın geçtiğimiz sezon 30 milyon Euro ödediği 28 yaşındaki yıldızı, 1.5 milyon Euro’ya kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak Seri’nin Cim Bom macerası iyi başlamadı.

Bir türlü bekleneni veremeyen Fildişili oyuncu, Konya maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Seri, cezası bittikten sonra formasını geri aldı ve performansını da artırmaya başladı. Yıldız orta saha oyuncusu, Yeni Malatya karşısında en iyi futbolunu oynadı. Belhanda’nın yokluğunda hücuma daha fazla destek veren Jean Michael Seri, 23. dakikada Ömer’in ortasını kafayla ağlara göndererek Galatasaray’daki ilk gol sevincini yaşadı. Bu gol ayrıca, Seri’nin kariyerindeki 192 lig maçında kafayla fileleri sarstığı ilk an oldu.



