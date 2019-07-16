Birçok kulüpten teklif almasına karşın Galatasaray'ın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel'in olumlu referansları ile Jean Michael Seri, tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. Fildişi Sahilli orta saha da İngiliz kulübüne G.Saray'ın teklifini kabul ettiğini iletti. Seri'ye Aslan, 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ise İngiltere'de Fulham ile görüşüp önemli mesafe kat ederken, sarı-kırmızılıların, Seri ya da Emre Mor'un transferini cuma gününe kadar açıklamak istediği belirtildi. Yönetim, Avusturya kampının hemen başında 6. transferini de kadroya katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u almıştı. Küme düşen Fulham'ın yıldızları arasında yer alan Seri, geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Nice kulübünden transfer edilmişti. İngiltere Premier Lig'de 32 maça çıkan 28 yaşındaki Fildişili, 1 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Galatasaray'ın, kiralama bedeli olarak Fulham'a da 1 milyon 500 bin Euro teklifte bulunduğu kaydedildi. Seri'yi İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Roma da istiyor.

SATIŞ RAKAMI TAM 24.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Seri'nin menajeri Franklin Mala açıklamalarda bulundu. Mala, "Michael Seri'yi isteyen çok fazla kulüp var. Neler olacağını göreceğiz, şu an sadece bekliyoruz. Fırsatları değerlendireceğiz. Çok fazla fırsat var ve en iyisini seçeceğiz. Birçok kulüpten teklif var ama isim veremem. Fulham, 24.5 milyon Euro talep ediyor" diye konuştu.

(Sabah)