Jean Michael Seri: Fatih Terim bizi motive etti

Galatasaray'ın futbolcusu oyuncusu Jean Michael Seri, 1-0 galip geldikleri Alanyaspor mücadelesini yorumladı. 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirten Seri, ''3 puan almak istiyorduk. Hocamız Fatih Terim de bunun için bizi motive etti. Önemli olan 3 puan almaktı biz de bunu aldık.'' dedi.

07 Aralık 2019, Cumartesi 23:24
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Jean Michael Seri: Fatih Terim bizi motive etti

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Seri, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını dile getiren Seri, “Açıkçası zor bir maçtı ve biz de burada 3 puan almak istiyorduk. Hocamız Fatih Terim de bunun için bizi motive etti. Önemli olan 3 puan almaktı biz de bunu aldık. Futbolda her şey mümkün, biz Fransa'da istediğimiz oyunu oynarsak her şey olabilir ve belki Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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